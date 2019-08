Gestivano una casa di appuntamenti 'a luci rosse': denunciati due coniugi

Gestivano delle case di appuntamento a Montecatini, per questo due coniugi, 66 anni lui, italiano, e 47 anni lei, di origine cinese, sono finiti nei guai. L'attività veniva svolta in due appartamenti nella parte nord della città. Il titolare di affitto degli immobili, un altro cinese di 49 anni, è stato denunciato, ma al momento sarebbe irreperibile. I due appartamenti sono stati sequestrati, così come i telefoni cellulari e 2500 euro in contanti. Le accuse sono di favoreggiamento, agevolazione e sfruttamento della prostituzione.

Le ragazze che vi 'lavoravano' erano tutte di nazionalità cinese. Da quanto si apprende facevano massaggi 'rilassanti' seguite da un rapporto sessuale. Le ragazze lavoravano praticamente tutto il giorno, dalle 10 di mattina fino a tarda notte.

