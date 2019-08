Grande successo di pubblico per la Festa della Misericordia di Bientina che si è tenuta Sabato 4 Agosto nella bella cornice di Piazza Vittorio Emanuele II nel centro del paese. La serata ha preso il via con l’inconfondibile odore della succulenta “braciata” che costituiva il piatto forte del consueto “spuntino” curato dal Seggio delle Contrade.

E per digerire anche le “Bollicine”, quelle cantate dalla DiapasonBand, un concertone che ha letteralmente fatto ballare e urlare a squarciagola i più celebri brani del Vasco Nazionale riproposti dalla tribute band veronese nella piazza principale di Bientina.

“Alba chiara”, “Vado al Massimo”, “Gli spari sopra” solo alcune delle celebri hit riproposte fedelmente dal “clone” di Vasco Rossi e dai Diapason che lo hanno accompagnato nella trasferta in terra toscana.

La tribute band ha strappato applausi a scena aperta ad un mare di gente, tra cui figuravano tutti i volontari della Misericordia in piazza per festeggiare l’ottima riuscita della serata.

La Misericordia tiene a ringraziare per la collaborazione il seggio delle contrade del Palio di Bientina, i commercianti e tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla riuscita di questo riuscitissimo evento. “E’ stato fantastico – dichiara il Governatore della locale associazione di volontariato - vedere la gente andare via soddisfatta e già curiosa di sapere quale evento verrà organizzato per la prossima Festa dalla Misericordia di Bientina”.

Fonte: Ufficio stampa

