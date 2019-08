Hotel Miravalle alla San Martino, in arrivo novità. Giglioli: "Sviluppiamo il turismo"

Da qualche giorno è ufficiale che sarà la San Martino Srl a gestire l'Hotel Miravalle di San Miniato per i prossimi venti anni.

L'affidamento prevede che il concessionario realizzi lavori per 1,1 milioni di euro, da completarsi in sei anni, oltre alla locazione pattuita di 125mila euro (più Iva) da saldare entro il termine della concessione.

Nei primi sei anni il concessionario si impegna a costruire sette nuove camere nello spazio a piano terra, attualmente inutilizzato, passando dalle attuali 21 a 28; oltre a questo saranno realizzati nuovi impianti elettrici, di sicurezza, antincendio e di condizionamento, sarà ristrutturata la copertura dell’albergo e della sala ristorante e saranno acquistati nuovi arredi per le 28 camere.

“Incrementare l'offerta e rendere più attrattive le nostre strutture è una delle chiavi per poter incrementare le presenze turistiche sul territorio – spiega il sindaco Simone Giglioli -. L'Hotel Miravalle, con questo intervento, diviene la struttura con il maggior numero di posti letto disponibili in Città, in una posizione centralissima, con l'affaccio su una delle piazze più belle del centro storico. Era importante garantirne l'apertura, attraverso una gestione continuativa, perché questo ci permette da un lato di dare la possibilità al concessionario di realizzare gli interventi grazie ad un impegno ventennale, e dall'altro all'amministrazione di far vivere il centro, contribuendo allo sviluppo del settore turistico, la seconda gamba dello sviluppo economico e sociale del territorio".

