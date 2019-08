La Toscana e Firenze si candidano per l’International Mini Meeting 2021

È tutto pronto per portare la candidatura della Toscana all’International Mini Meeting del 2021. I giochi si chiuderanno a breve e la delegazione della sezione fiorentina del Mini Owners Club Granducato si sta preparando per andare a Bristol dove, dall’8 al 12 agosto, si svolgerà IMM del 2019.

Un’occasione importante per tutta la Toscana e per l’area fiorentina in particolare, che già nel 2013 ospitò con successo l’IMM nel Mugello.

La candidatura del 2021 vede Campi Bisenzio la sede ideale per ospitare, a Villa Montalvo, la 41ma edizione. La scelta di Firenze si basa sul dato storico che il motore a scoppio fu inventato a Firenze da Eugenio Barsanti e Felice Matteucci. La scelta strategica di Villa Montalvo deriva sia dalla felice ubicazione, vicina alle autostrade, sia alla necessità di non aumentare il traffico in una città come Firenze. A tutto ciò si aggiunge il fatto che Matteucci, avendo sposato una Montalvo, riposa nella cappella della villa.

Lo storico evento che quest’anno vedrà Bristol protagonista, ospiterà lo stand della sezione toscana quale promozione del territorio in vista della candidatura. I britannici e gli ospiti di tutto il mondo potranno apprezzare le bellezze della Toscana attraverso la visione di video in loop, assaggiando i nostri prodotti e guardando i nostri manufatti. Un altro video di presentazione porterà l’invito direttamente dalla voce del Presidente del Consiglio della Regione Toscana, Eugenio Giani, del Sindaco di Firenze Dario Nardella e del Sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi.

Se la l’Italia sarà confermata come nazione ospitante del 2021 la ricaduta economica sul territorio sarà di portata elevata. IMM è un evento unico, che non prevede solo corse ma è un vero e proprio raduno english style, una vera e propria moda nel 1978 e apprezzata da molti personaggi famosi come Mary Quant, Ringo Star, Steve Mc Queen fino a Enzo Ferrari.

Alberghi, campeggi, ristoranti e ogni tipo di attività commerciale beneficeranno di questo evento mentre le aziende aderenti potranno farsi conoscere attraverso l’esposizione, la messa in vendita e l’ospitalità a gruppi e persone di tutto il mondo. L’area evento sarà animata da stand alimentari, divertimenti, esposizioni auto di modelli esclusivi e

originali della Mini. Saranno esposti mezzi storici italiani, dalla 500 alla Vespa mentre gli appassionati di ogni età, potranno trovare spazi commerciali dedicati ai ricambi e a tutto ciò che fa parte del mondo MINI. Tante le iniziative che saranno organizzate intorno all’evento, non ultima la presentazione delle nuove Mini elettriche perfettamente in linea con la spinta green che la Toscana, e Firenze in particolare, ha deciso di dare.

STORIA

L’evento è nato in Germania nel 1978. All’inizio erano tre giorni di camping nei giorni del Whitsun weekend (Pentecoste), una festività che si pratica in quasi tutta Europa in modo da poter essere goduta da tutti e riuscire così a riunire persone di tutte le nazioni. Dopo diversi anni la sua popolarità è aumentata e ha iniziato ad attrarre visitatori da nazioni extraeuropee. Ogni cinque anni per regolamento si svolge in Inghilterra nel periodo di agosto. Durante la cerimonia di chiusura della domenica sera viene presentato il nuovo Club vincitore dell’organizzazione, al quale sarà consegnata la chiave dell’evento futuro.

Le previsioni:

In base alle presenze del 2013 e alle novità per il 2021 si prevedono circa 20.000 visitatori che si muoveranno per la Toscana e che, come già accaduto, prolungheranno la loro vacanza oltre i 4 giorni dell’evento con una grande ricaduta sulla nostra regione.

Alcuni numeri inerenti il raduno del 2013:

8 mila presenze, 4 mila presenze in campeggio, 200 persone di staff, 40 nazionalità di pubblico, 36 mesi di lavoro, 40 stand, 5 aree attività, un’area mercato, esposizioni di auto, area club, 50.000 fyer distribuiti nei paesi europei, 1 film prodotto, 50 mila visite su www.imm2013.eu, rassegne stampa nazionali ed internazionali

Fonte: Ufficio Stampa

