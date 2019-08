Lavori in corso nelle scuole comunali, 8 cantieri aperti e 1milione di euro di interventi

Agosto, mese di cantieri aperti nelle scuole comunali.

Non si fermano gli interventi di miglioramento dell’edilizia scolastica realizzati dall’Amministrazione comunale.

Questa mattina c’è stato un sopralluogo dell’assessore all’istruzione Alessandra Frosini, accompagnata dal funzionario dell’ufficio edilizia, l’ingegnere Gabriele Passeri, negli 8 cantieri attualmente aperti in altrettante scuole di competenza del Comune di Pistoia.

«Questo – spiega l’assessore Frosini – è un mese intenso sul fronte dei lavori, che procedono speditamente. Voglio dire alle famiglie che per la riapertura di settembre avranno scuole migliori. Laddove era necessario, a seguito di quanto emerso dalle verifiche statiche e sismiche effettuate, stiamo intervenendo con una messa in sicurezza di alcune porzioni degli edifici; in altri plessi stiamo portando avanti lavori attesi da molti anni, come la sostituzione di servizi igienici obsoleti e del tutto inadeguati alle esigenze dei bambini. Dopo quanto siamo riusciti a fare sul fronte dei controlli, adesso andiamo avanti con gli interventi per migliorare le scuole della nostra città».

I lavori in corso negli 8 cantieri attualmente aperti, ammontano a circa 1 milione di euro, di cui 440mila destinati al rifacimento e alla messa in sicurezza della scuola materna La Balena di via Bassa della Vergine, cofinanziata dalla Fondazione Caript con 163mila euro (il resto è coperto da risorse del Comune di Pistoia).

Alla scuola primaria Rodari di Candeglia, la ditta incaricata dall’Amministrazione sta procedendo con il rafforzamento di alcune travi a seguito degli esiti dei controlli statici e sismici effettuati dal Comune. È iniziato oggi l’intervento di messa in sicurezza anche alle elementari di Croce di Gora, mentre è in fase conclusiva il rifacimento dei bagni alla scuola Marino Marini di Pontenuovo, un’opera, questa, attesa da molti anni e richiesta a più riprese dalle famiglie per sanare i problemi riscontrati da tempo sui servizi igienici. Anche alle elementari Collodi è in corso la realizzazione di nuovi bagni, mentre al nido Il Faro gli operai sono concentrati sul rifacimento della copertura.

Procedono anche i lavori all’Argine di Bonelle, che accoglierà tre classi a seguito della chiusura della vicina scuola elementare, determinata dai risultati dei controlli statici e sismici sull’edificio. La ditta incaricata sta attualmente lavorando sulla divisione degli ambienti, per creare spazi adeguati alle esigenze scolastiche, con la realizzazione delle classi, dei locali di sporzionamento, del locale mensa e dei bagni. Sarà infine recintata una porzione di giardino al fine di destinarla - in sicurezza - ai bambini.

Sempre a seguito degli esiti dei controlli sulla edifici scolastici, l’Amministrazione comunale ha affidato i lavori (attualmente in fase di conclusione) anche all’Area Gialla di via degli Armeni, che ospiterà le classi dell’asilo Il Melograno, temporaneamente chiuso proprio a seguito dei risultati delle verifiche.

Infine, sono alle battute conclusive i lavori di rifacimento della scuola materna La Balena. A settembre i bambini potranno finalmente tornare nella scuola di via Bassa della Vergine: in un edificio completamente rinnovato e, soprattutto, messo in sicurezza, in cui saranno trasferite anche le materne di Chiazzano a seguito della chiusura del plesso dovuta alle criticità statiche riscontrate.

Sono invece già conclusi i lavori di sostituzione degli infissi alla scuola dell’infanzia La Margherita delle Piastre, mentre per quanto riguarda l’asilo il Melograno è stato approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza dell’edificio, da eseguire in due lotti. Sul primo, con un quadro economico di 480mila euro - cofinanziato con 200mila euro dalla Fondazione Caript, e il resto coperto dal Comune - sono in corso le procedure per poter aprire la gara di appalto dei lavori.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pistoia