Litiga con il fratello e accoltella il padre uccidendolo, poi fugge: è caccia all'uomo

Ha litigato con il fratello, poi quando il padre 65enne dei due ha cercato di dividerli si è scagliato con furia omicida contro di lui, accoltellandolo più volte fino ad ucciderlo. È accaduto a nella zona di Capanne a Montignoso, in via Carlo Sforza. Inutile l'intervento del 118, il 65enne è morto sul posto. Il figlio è fuggito e al momento sono scattate le ricerche da parte delle forze dell’ordine che stanno sorvolando l'area con un elicottero e mettendo in campo numerose pattuglie. Dalla testimonianza dei vicini sembra che le liti familiari fossero frequenti.

Tutte le notizie di Montignoso