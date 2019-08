Malore in autostrada, 82enne riesce a evitare incidente prima di morire

Un 82enne originario di Milano è morto a bordo della sua auto sull’A12 all’altezza di Madonna dell’Acqua. Mario Folcia è riuscito ad accostare in corsia d’emergenza tirando il freno a mano, riuscendo così a evitare un incidente. Ne dà notizia la Nazione. L’uomo aveva passato la notte in Toscana ed era stato nella mattina di ieri a Pisa dove aveva giocato a golf. E’ stato un passante a notare l’auto con dentro una persona e a lanciare l’allarme. Sul posto la Pubblica assistenzae gli agenti della polstrada per i rilievi.

