Malore nella piscina comunale, muore il bimbo di 10 anni. È il terzo lutto in Toscana per incidenti simili

È morto il bimbo di 10 anni che ieri aveva avuto un malore mentre era nella vasca della piscina comunale a Villafranca Lunigiana. Troppo importanti i danni cerebrali riportati a seguito dell'incidente. Il piccolo si è spento nella notte di ieri all'ospedale pediatrico Opa di Massa dove era ricoverato in prognosi riservata. Da quanto si apprende la procedura di accertamento di morte cerebrale era iniziata nel pomeriggio, intorno alle ore 15, ed è terminata alle ore 22. Il piccolo abitava a Licciana Nardi, a pochi chilometri dalla piscina dove ha accusato il malore.

Un altro terribile lutto che si aggiunge ad una tragica serie di eventi: si tratta infatti del terzo bambino morto in Toscana dal 17 luglio per incidente e malori avvenuti in piscina. E proprio oggi, alle ore 17, si terranno alla chiesa di Bicchio a Viareggio i funerali di Tommaso, il bambino di due anni e mezzo morto sabato scorso sempre all'ospedale pediatrico apuano di Massa dopo che l'1 agosto aveva avuto un incidente nella piscina del giardino dell'abitazione di famiglia a Torre del Lago. La famiglia del piccolo ha dato il consenso alla donazione degli organi e ha chiesto non fiori ma donazioni per la Fondazione Monasterio dell'Opa di Massa. Il 17 luglio scorso, invece, era morta Sofia, sempre all'ospedale Opa, una dodicenne di Parma soccorsa quattro giorni prima in una piscina idromassaggio in uno stabilimento balneare di Marina di Pietrasanta.

