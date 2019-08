Medaglie e record societari per il Nuoto Valdinievole in tre competizioni

Ottimi risultati per la squadra "Categoria" dell'Asd Nuoto Valdinievole impegnata, nell'ultimo mese, in tre diverse manifestazioni. Quattro medaglie sono arrivate dal meeting di Merano (Bolzano) dove hanno partecipato anche atleti italiani protagonisti ai recenti mondiali in Corea del Sud.Simone Innocenti (categoria cadetti, 2000) è salito sul gradino più alto del podio nei 200 metri farfalla ed ha conquistato la terza posizione nei 200 dorso. Altre due medaglie di bronzo sono conquistate daVittorio Magrini nei 400 misti e Luca Mariottini nei 50 dorso, entrambi classe 2002 juniores. 16° posto finale (su 36 società) per il gruppo accompagnato dagli allenatori Federico Cambi e Toni Calistri che ha condiviso (come successo al meeting di Ginevra) la trasferta in Alto Adige con gli amici della Chimera Nuoto Arezzo. Alla piscina "Camalich" di Livorno, al campionato regionale in vasca lunga (50 metri), i ragazzi guidati dagli allenatori Federico Cambi, Toni Calistri e Stefano Giannini hanno centrato altre medaglie, buoni piazzamenti e record societari. Leonardo Stefanelli (cadetti, 2000) è argento nei 100 farfalla (57'' e 44). Stesso risultato per Simone Innocenti nei 200 metri farfalla il quale, con il tempo di 2'08'' e 05, ha stabilito il nuovo primato societario. Altri 5 record societari portano la firma di LeonardoStefanelli nei 50 stile (24'' e 67), Vittorio Magrini nei 200 misti (2'12'' e 92) e nei 400 misti (4'43'' e 17) e delle staffette 4x100 stile e 4x100 mista, entrambe composte da Innocenti, Magrini, Mariottini e Stefanelli, che hanno terminato al 4° e 5° posto. Buoni risultati anche per Chiara Cardelli (juniores, 2004) e Chiara Marotta (ragazzi, 2005), entrambe al 16° posto nei 200 farfalla, Luca Mariottini (8° nei 200 dorso, 9° nei 50 dorso, 13° nei 50 rana e 16° nei 100 dorso) e Matteo Marmi (cadetti, 2000) che ha chiuso 10° nei 200 dorso, 11° nei 100 dorso, 12° nei 100 rana e 13° ia nei 50 rana che 50 dorso. Nella classifica finale di società l'Asd Nuoto Valdinievole ha chiuso al 13° posto nei cadetti, 19° negli juniores e 32° nei ragazzi. Al raggiungimento di tali posizioni hanno contribuito anche gli altri atleti presenti a Livorno: Maria Sofia Agnelli, Leonardo Alfieri, Alice Battaglia, Filippo Cecconi, Matteo Ferraro, Alessia Mancini, Sara Mei, Lorenzo Moccia, Rachele Papini, Aurora Pasquini ed Irene Recchia. Nella gara di fondo di Piombino, sulla distanza dei 5000 metri, Simone Innocenti (esordio assoluto nelle prove in mare), e Fabrizio Monti (seniores, 1994) hanno messo al collo rispettivamente un argento ed un bronzo.

Fonte: Asd Nuoto Valdinievole

Tutte le notizie di Nuoto