Miss Italia, a Castelnuovo Val di Cecina la finale di Miss Eleganza Toscana 2019

L’avventura di Miss Italia entra nel vivo con le finali regionali dei titoli satelliti che permette alla vincitrice di accedere alle prefinali nazionali di Jesolo.

Seconda finale dei Titoli Satelliti per la Toscana, abbinati all’80esima edizione del concorso di Miss Italia. Dopo il successo della scorsa edizione non poteva mancare l’appuntamento con il meraviglioso giardino di piazza Matteotti a Castelnuovo Val di Cecina dove il gruppo delle finaliste regionali si contenderà la fascia di Miss Eleganza Toscana 2019. La vincitrice potrà accedere alla finale regionale di Miss Toscana 2019, in programma per giovedì 22 agosto (per la 38esima volta a Casciana Terme), anche alle pre-finali nazionali in programma a partire dal 26 al 29 agosto a Mestre e dal 30 agosto fino al 6 settembre a Jesolo.

Si inizierà alle ore 21,30, con le splendide aspiranti miss che saranno presentate da Raffaello Zanieri. Dopo le sfilate di rito davanti alla giuria e al pubblico prima in abito e poi con il body dello sponsor sarà eletta la vincitrice.

A occuparsi dell’organizzazione dell’intero cartellone delle selezioni e Finali 2019 di “Miss Toscana” come avviene ormai da 38 anni, sarà Gerry Stefanelli della “Syriostar”di Montecatini Terme responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria. La buona riuscita del concorso sarà garantita dal lavoro sempre attento e professionale di Alessandro Ferrari con la collaborazione di Alessio Stefanelli e di Giovanni Rastrelli, come accaduto in modo impeccabile in tutte le precedenti edizioni.

Per le ragazze che vi parteciperanno sarà un cammino lungo e interessante, ricco di spunti e di motivazioni perché si confronteranno non soltanto a colpi di bellezza ma anche di simpatia e di voglia di emergere.

Fonte: Ufficio Stampa

