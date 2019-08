Un clochard è morto a Pisa. Ne dà notizia la Nazione. A notarlo un turista che ha avvisato la polizia. L’uomo, chepotrebbe aver avuto un malore per il caldo, non aveva con sé documenti. È intervenuta sul posto l’Unità di strada pisana - Progetto Homeless che segue i circa 400 clochard sul territorio, che ha attivato le ricerche, ma tra quelli censiti, non c’era nessuno assente. Sono in corso le indagini per capire chi sia l'uomo che ha perso la vita.

