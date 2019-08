Nominato il nuovo segretario comunale

Il sindaco Angela Bagni ha nominato il nuovo segretario generale del Comune: si tratta di Marco Ciancaglini, 45 anni, avvocato, professore a contratto di Diritto Pubblico presso l’Università di Firenze, dottore di ricerca in Diritto pubblico, urbanistico e dell’ambiente, nonché perfezionato nel corso di perfezionamento in Dirigente apicale degli enti locali presso l’Università Bocconi di Milano.

Ciancaglini ha maturato esperienza nello stesso ruolo nei Comuni di Sovicille e Montescudaio. E’ stato inoltre segretario generale dell’Unione dei colli marittimi pisani e dell’Unione dei Comuni della Val di Merse.

Il nuovo segretario comunale è entrato definitivamente in carica lo scorso 1° agosto, dopo aver svolto un periodo di servizio da marzo presso il Comune. Il suo incarico sarà in convezione con il Comune di Chianni: dove presterà servizio per 8 ore, le restanti 28 ore saranno svolte presso il nostro Comune.

“Sono sicura che il segretario Ciancaglini sarà la persona giusta – ha sottolineato il sindaco Angela Bagni- e con le necessarie competenze per portare avanti, in sinergia con gli altri funzionari dell’ente, le strategie e gli obiettivi che ci siamo prefissi da qui a fine mandato”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

