San Lorenzo, tutto pronto per i festeggiamenti

Due giornate speciali per festeggiare San Lorenzo. Venerdì e sabato infatti la basilica e tutto il complesso laurenziano saranno interessati da numerose iniziative: si inizierà venerdì 9 agosto con i primi vespri per finire sabato con la tradizionale cena offerta alla cittadinanza

La “due giorni” sarà anche l’occasione per la benedizione e l’inaugurazione ufficiale, sabato, da parte dal cardinal Giuseppe Betori dei nuovi locali restaurati all’interno del complesso: una sala di riunioni destinata a usi pastorali, che si aggiunge alle altre già restaurate e utilizzate dalla Caritas, dal Centro aiuto alla vita, al consultorio matrimoniale, oltre all’archivio parrocchiale. A questo si aggiunge il chiostro medievale, restaurato e destinato alla sosta dei visitatori, con l’attigua sala ristoro, con macchine automatiche e punto allattamento.

“Abbiamo operato per rendere ancora più accogliente il complesso – spiega Paolo Padoin, Presidente dell’Opera Medicea Laurenziana – ad esempio abbiamo pensato anche ai più piccoli, attrezzando tutti i bagni con spazi dedicati al cambio pannolino e per l'allattamento. Monitoriamo costantemente la stabilità del complesso e proprio in questi giorni stiamo controllando la facciata laterale con ditte specializzate sotto l'occhio attento della Soprintendenza.

Da alcuni mesi sono in funzione le telecamere installate dall’Oml e finanziate dalla Fondazione CRF. Monitoriamo la piazza e la parte laterale sul Canto dei Nelli. E’ un sistema inserito nel circuito di controllo del Comune. Insomma quest’anno ci sono tanti motivi in più per festeggiare San Lorenzo”.

SAN LORENZO. PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

VENERDÌ 9 AGOSTO

ore 17:30 Primi Vespri ed esposizione della Reliquia di San Lorenzo e della Beata Giuliana fondatrice della Basilica

ore 18:00 Santa Messa

Ore 20:30 Concerto sul Sagrato della Basilica dell’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, Direttore Antonio Cristofano

LA BASILICA E IL MUSEO DEL TESORO CHIUDERANNO ALLE ORE 17:00 CON ULTIMO INGRESSO ALLE ORE 16:30

SABATO 10 AGOSTO

ore 8:00 Santa Messa sull’altare di San Lorenzo

ore 9:00 Santa Messa sull’altare di San Lorenzo

ore 9:30 Ufficiatura Corale

ore 11:00 Accoglienza dei ceri votivi offerti dal Comune

ore 11:15 Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Card. Arcivescovo, Giuseppe Betori

ore 17:00 Secondi Vespri e venerazione della reliquia di San Lorenzo

ore 18:00 Santa Messa

ore 20:00 Festa in piazza con cena offerta alla cittadinanza

ore 21:30 Proiezioni sulla facciata laterale della Basilica: Leonardo da Vinci, festeggiamenti del 500° anniversario della sua morte

LA BASILICA E IL MUSEO DEL TESORO RIMANGONO CHIUSE ALLE VISITE IN TUTTA LA GIORNATA

Fonte: Ufficio Stampa

