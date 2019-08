Sette operai intossicati da monossido di carbonio: un 50enne in elisoccorso a Careggi

Intossicati sette operai ad Civitella in Val di Chiana. È accaduto questa mattina, intorno alle ore 7.30, mentre stavano lavorando presso lo stabilimento Chimet di Badia al Pino di via dei Laghi, azienda che è specializzata nel recupero di metalli preziosi e nel trattamento di rifiuti speciali. Gli operai si trovavano su una torre ad effettuare manutenzione ai filtri dei forni della lavorazione, ad una altezza di circa 15 metri. Un 50enne aretino, in forte stato confusionale, è stato trasportato all'ospedale di Careggi con l'elisoccorso. Per lui si è reso necessario immobilizzarlo sulla spinale ed è stato evacuato tramite un cestello da cantiere e affidato al personale medico del 118. Altri quattro sono stati ricoverati all'ospedale San Donato di Arezzo, mentre per due di loro è stato sufficiente il trattamento sul posto.

Sul posto sono intervenuti 118, carabinieri e vigili del fuoco con 3 automezzi e 10 unità, tra cui il personale NBCR. Da quanto appreso l'intossicazione sarebbe stata provocata da monossido di carbonio. Sul posto anche personale della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tutte le notizie di Civitella in Val di Chiana