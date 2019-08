Strage di Corinaldo, la banda ha colpito anche in Toscana: ecco come e dove

La banda che ha causato la strage della 'Lanterna Azzurra' a Corinaldo nella notte tra il 7 e l’8 dicembre scorso, in provincia di Ancona, secondo la procura marchigiana avrebbe agito anche in altri locali del centro nord e, pare, addirittura nel parco giochi parigino di Disneyland. La Toscana è stata meta della banda in diverse occasioni finora accertate: in Maremma, Versilia e a Lucca.

La tecnica era quella ormai tristemente nota, dell’utilizzo dello spray urticante nebulizzato in luoghi affollati, come discoteche o concerti, per creare caos e riuscire a rapinare i presenti. A Corinaldo, tale azione causò una strage prima dell'esibizione di Sferaebbasta, quando morirono 6 persone, 5 delle quali giovanissime, e decine di feriti.

Dalle indagini sembra che la banda abbia agito almeno tre volte a Lucca e in due occasioni avrebbe messo a segno dei colpi. Una delle occasioni sarebbe stata quella del Lucca Summer Festival durante il concerto dei Maneskin lo scorso 19 luglio. A darne notizia, l’odierna edizione de Il Tirreno.

Gli accusati della strage avrebbero agito in luoghi diversi, ma separati in due gruppi. A Lucca due membri della banda sarebbero stati insieme a una terza persona e a una donna in piazza Napoleone. Le intercettazioni ambientali e nelle auto hanno permesso di ricostruire le vicende e per il Gip gli arrestati hanno ripetuto più volte questo reato. Appena un giorno prima le stesse persone erano al ‘Summer Beach Festival’ di Viareggio. In corso le indagini per capire se ci siano stati furti e rapine in quelle due occasioni.

In altri due casi, uno a marzo e uno a giugno, in altri locali della zona, i furti sono stati invece accertati. In una discoteca lucchese, si apprende dalle intercettazioni, sarebbero stati rubati 30 grammi d'oro.

Altri due episodi si sono registrati a Follonica.

