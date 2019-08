Un'altra estate 2019, l'8 agosto alla scoperta del borgo di Porciano

IV tappa di ‘Un'altra estate' alla scoperta del piccolo borgo di Porciano, frazione di Lamporecchio (PT). Il prossimo 8 agosto, l'iniziativa realizzata da Regione Toscana, con il supporto di Toscana Promozione Turistica e la collaborazione di Fondazione Sistema Toscana, Il Tirreno, Vetrina Toscana e FEISCT per valorizzare la destinazione turistica toscana e i prodotti enogastronomici locali lungo la costa, arriva in questo piccolo borgo nascosto tra le dolci colline del Montalbano. Una visita per esplorare e conoscere i legami tra l'uomo e la terra, legami costruiti nel tempo, grazie ai quali è stato possibile conservare gelosamente cultura e saperi, oggi restituiti attraverso luoghi e tradizioni che offrono una fedele fotografia dei tempi passati.

Per l'occasione sarà offerta l'opportunità esclusiva di visitare i giardini e la limonaia di Villa Merrick, conosciuta anche come Villa dell'Americana, elegante dimora di fine ottocento dalla quale godere di una splendida vista sull'intera Valdinievole.

Dopo la visita a Villa Merrick, che partirà alle ore 17, la tappa si sposterà, dalle 18, nell'area verde di Porciano e all'interno della Chiesa di San Giorgio, dove sarà possibile ascoltare il suono dell'organo Agati-Tronci recentemente restaurato. Il percorso prosegue nel Museo di Arte Sacra e nel Museo delle arti e della cultura contadina del Montalbano, adiacenti alla chiesa, per poi ritornare nel piazzale. Da qui inizierà l'evento, con vari saluti istituzionali (il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, il direttore del Tirreno Fabrizio Brancoli, il Sindaco di Lamporecchio Alessio Torrigiani) oltre ad alcuni spunti e curiosità a cura di Claudio Ciattini, esperto conoscitore del territorio ed autore di numerosi libri sulla storia locale. Al termine dei saluti istituzionali, anche in questa occasione, Il Tirreno far&agrav e; dono all'amministrazione comunale di una maxifoto, appositamente realizzata dal giornale.

La serata proseguirà con le interviste della giornalista Irene Arquint ai produttori ospiti, alla scoperta delle prelibatezze del territorio ma anche degli antichi mestieri che si tramandano di generazione in generazione e che qui sopravvivono ancora: dai maestri impagliatori alle ricamatrici, per terminare con gli intrecci dei cesti. Al termine delle interviste, saranno offerti dei piccoli assaggi delle pietanze preparate per l'occasione.

La rassegna farà una piccola pausa per ferragosto e proseguirà il suo viaggio il 22 agosto a Lajatico, il 29 agosto a Bibbona, per terminare il 5 settembre a Marina di Campo all'isola d'Elba.

Fonte: Regione Toscana

