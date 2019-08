A veglia sulle Aie fa tappa al Podere Lemniscata

Ecco il consiglio giusto per trascorrere la settimana centrale di agosto, lontani dalle spiagge e i soliti luoghi di vacanza affollatissimi: il segreto è “A veglia sulle Aie di Montespertoli”, la manifestazione agricolo-culturale più importante del Chianti che da giungo a settembre, senza sosta, allieta cittadini locali e turisti in cerca di serate all’aperto, al fresco di una tenuta agricola, tra laboratori e racconti con gli amici, con un bicchiere di vino e tutte eccellenze dei prodotti gastronomici del territorio.

Dal 7 al 13 agosto le veglie tornano a far tappa al Podere Lemniscata, azienda in cui tutto viene fatto a mano, lentamente, con grande amore e rispetto per l’ambiente e i suoi prodotti. Sui colli di Lucardo sono dunque garantite serate di metà agosto in pieno relax, a stretto contatto con la natura e con le sue produzioni più semplici e più antiche, dalla lavanda al miele e alle marmellate con i frutti del campo, dallo zafferano alle essenze dei fiori e delle erbe aromatiche, tutto ovviamente condito da l’immancabile olio extra vergine, rigorosamente ottenuto da olive raccolte a mano e spremute a freddo, e da un sacco di stelle cadenti! “Dal Friuli a Montespertoli, al Podere Lemniscata per coltivare la terra, divulgare i nostri saperi, coinvolgere adulti e ragazzi in diverse lavorazioni agricole e dimostrazioni, ospitare laboratori artistici e iniziative di rilassamento e meditazione - spiegano i titolari - perché crediamo fortemente nella possibilità e necessità di stabilire un profondo contatto ed equilibrio con la natura, i suoi ritmi, i suoi sapori”.

Questo il programma dal 7/8 al 13/8 al PODERE LEMNISCATA - Via Lucardese 92, Montespertoli

Tutti i giorni • h 17 merende, giochi; h 20 su prenotazione cene e laboratori. Eventi speciali: mercoledì 7/8 • h 17 passeggiata tra i filari di lavanda e laboratorio di creazione fusi, oli essenziali, h 20 cena; giovedì 8/8 • le aromatiche con visita guidata e aneddoti, passeggiata nel bosco, h 20 cena Grani Antichi; venerdì 9/8 h17 • laboratorio intreccio per bambini, cesteria Arte e arti, h 20 cena; sabato 10/8 La notte di San Lorenzo, h20 cena aspettando le stelle cadenti; domenica 11/8 • h 17 il mondo delle api, passeggiata con guida, h 20 cena; lunedì 12/8 • h 17 attività con l’Ass. Grani Antichi, h 20 cena; martedì 13/8 • h 17 A spasso tra la lavanda e creazione fusi, oli essenziali, h 20 cena.

