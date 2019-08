Via del Salsero, la Lega: "Accuse gravissime dal consigliere Rucco. Chieda scusa o andremo per vie legali"

La questione viabilità nella città è sicuramente importante e la nuova Giunta ha ed avrà un occhio di riguardo sulla tematica; bisogna, infatti, guardare sempre agli interessi dei residenti che devono poter vivere serenamente nei luoghi in cui abitano.

Solo la via a senso unico può scongiurare incrementi dell' inquinamento atmosferico ed acustico e una sempre deplorevole sosta selvaggia, a cui si aggiungono venticinque incidenti dal 2015 ad oggi. Con la decisione, tra l' altro provvisoria, di istituire il senso unico in via del Salsero, si cerca di armonizzare il.traffico, anche in vista dell' apertura dell' Esselunga. Infatti abbiamo due strade, via Marruota e via Tripoli, che vanno da Nord a Sud e due, sempre via Tripoli e via del Salsero, che fanno l' opposto, da Sud a Nord. In questo modo si consente al traffico di diluirsi su queste quattro arterie, senza ingolfarne nessuna .

Per concludere vogliamo ricordare che il Consigliere Rucco ha lanciato alla Lega accuse gravissime su FB. Il suo commento sulla questione lascia trapelare un eventuale " voto di scambio", facendo intendere che il senso unico sia stato messo per interessi particolari. Ebbene, se il Consigliere Rucco ha le prove di quanto afferma, vada in Procura, altrimenti ci chieda scusa, oppure saremo noi ad andare per vie legali. Fra l' altro la Lega si era occupata della questione via del Salsero già a giugno 2018, con un articolo dove si elencavano le criticità ed i motivi per un senso unico.

Luciana Bartolini

Consigliere regionale e Consigliere comunale a Montecatini Terme - Lega

Tutte le notizie di Montecatini Terme