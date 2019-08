Via Firenze e via Ugione, modifiche alla viabilità

Al fine di consentire lo svolgimento dei lavori per la posa delle infrastutture sotterranee della linea elettrica, il Comune di Livorno ha adottato alcune modifiche alla viabilità di via Firenze e di via Ugione.

Dalle ore 8 di mercoledì 7 agosto fino alle ore 17 di venerdì 30 agosto sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, per 10 metri lineari, in via Ugione in prossimità del civico 23 e in prossimità dell'intersezione con via Firenze, in via Firenze in prossimità nel tratto compreso tra via Ugione e il civico 27 e a 35 metri di distanza dal cavalcaferrovia (in direzione sud) con relativo restringimento di carreggiata.

Il cantiere stradale sarà comunque collocato in modo da lasciare una sezione residuale di carreggiata non inferiore a 3 metri e 50 in modo da consentire il flusso veicolare e garantire in condizioni di sicurezza le manovre di accesso e uscita dai passi carrabili.

In questi tratti di strada il limite massimo di velocità sarà fissato in 30 km/h.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Livorno