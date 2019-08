Agosto e Ferragosto con Pinocchio a Collodi

Con Pinocchio vivremo le avventure pioneristiche dei primi aviatori, andremo a caccia di tesori come i Pirati, faremo volare gli aquiloni per poi scoprire la grotta delle meraviglie di Nettuno.

Al Parco di Pinocchio e allo Storico Giardino Garzoni “Casa delle Farfalle” sabato 10, domenica 11 e per Ferragosto (giovedì 15 agosto) ci saranno tanti appuntamenti divertenti in programma per i bambini e le famiglie in visita a Collodi (Pescia – PT).

Questo fine settimana (10-11 agosto) al Parco di Pinocchio, ispirandoci al primo volo dei fratelli Wright, giocheremo con aeroplani costruiti con materiale di riciclo (attività prevista la mattina e il pomeriggio). Il volo sarà il tema portante anche al Giardino Garzoni dove è in programma il volo degli aquiloni (ore 16.30).

Per Ferragosto, ci trasformeremo in una ciurma di pirati alla ricerca degli zecchini d’oro di Pinocchio (caccia al tesoro) a bordo della Nave Corsara battente bandiera “Pinocchio” (attività prevista la mattina e il pomeriggio).

Anche al Giardino Garzoni ci aspettano nuove avventure all’interno della Grotta di Nettuno (ore 16.30).

Domenica 11 e giovedì 15 agosto sarà in funzione il bus navetta gratuito che dal giardino Garzoni porta fino a Collodi Castello, con rientro a piedi (dalle 15.00 alle 18.00). L’iniziativa è deiCommercianti di Collodi, della Fondazione Nazionale Carlo Collodi e dell’associazioneCollodinsieme.

Nel fine settimana del 17 e 18 agosto le attività previste al Parco e al Giardino saranno ispirate allaVia Europea della Fiaba. Mentre i giorni 23, 24 e 25 agosto, il celebre marionettista Pavel Vangeli (Repubblica Ceca) si esibirà nel Parco di Pinocchio con due spettacoli di 30 minuti ciascuno, alle 16.00 e alle 17.30; una sorta di anteprima alla programmazione serale e notturna delSenza Fili - Pinocchio Street Festival.

Per informazioni: 0572 429342 – parcodipinocchio@pinocchio.it – www.pinocchio.it

Il Parco di Pinocchio e lo Storico Giardino Garzoni “Casa delle Farfalle” distano pochi passi l’uno dall’altro. Il Parco è in via San Gennaro 5 – 51012 Collodi (Pescia – PT), il Giardino in piazza delle Vittoria 1 – 51012, Collodi (Pescia – PT).

