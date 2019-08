In area empolese solo 120 bambini ancora non vaccinati

L’indagine sulle vaccinazioni in età pediatrica nei territori dell’area empolese mostra segnali positivi. Su 5356 bambini nati negli anni 2014-2017 e residenti nei Comuni ex Asl 11 solo 120 (circa 2,24% del totale ) risultano non ancora vaccinatiper prevenire alcune malattie infettive. Nel dettaglio, secondo quanto registrato dall’areaIgiene e Sanità Pubblica della Asl Toscana centro diretta da Giorgio Garofalo, circa il2,43% dei bambini (percentuale variabile in funzione della coorte di nascita)risulta non ancora vaccinato contro tetano, poliomelite ed epatite B, mentre il 3,96% non ha ancora ricevuto la prima dose di antimorbillo.

Le mancate vaccinazioni(evidenziate dall’anagrafica regionale) possono essere riconducibili a varie cause: nella maggioranza dei casi è correlata al rifiuto della vaccinazione(espressa con formale dissenso o non presentandosi agli appuntamenti), in altri alladifficoltà nel monitoraggio dei bambini che non risultano vaccinati per scarsità di informazioni o incompleta registrazione dei dati vaccinali, oppure per problematiche legate al passaggio informatico dei dati anagrafici tra un sistema informatico e l’altro per quelle effettuate in altre Aziende Sanitarie extra regione.

L’azienda Asl Toscana Centro ricorda che vaccinarsi è un atto di responsabilità verso la propria salute ed invita a mettersi in regola, condizione in ogni caso necessaria per l’iscrizione e la frequenza a settembre agli asili nido e alle scuole dell’infanzia.

