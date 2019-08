Attacchi di lupi, la Lega: "Occorre rispettare i trattati internazionali"

“Si moltiplicano, un po’ in tutta la Toscana (pare anche a Monsummano Terme) gli attacchi di lupi con gravi ed inevitabili conseguenze - affermano Luciana Bartolini e Roberto Salvini, Consiglieri regionali della Lega - ed è doveroso, quindi, fare chiarezza su come, secondo noi, ci si dovrebbe approcciare alla delicata e stringente problematica. Occorre, innanzitutto, come da noi più volte ribadito (purtroppo, ad ora, i nostri appelli alle Istituzioni regionali sul tema sono caduti nel vuoto) rispettare i trattati internazionali come quello di Berna e la direttiva Habitat, senza dimenticare una recente sentenza della Corte Costituzionale che non esclude l’abbattimento, per i casi più problematici, dopo aver fatto ricorso a tutti i classici sistemi di prevenzione; quindi, va sempre preservata, in egual misura, l’attività di allevatori ed agricoltori. E’ necessario, quindi, come avviene in più parti del mondo-precisano gli esponenti leghisti-favorire in modo adeguato la convivenza fra il lupo e l’essere umano, con iniziative legislative che consentano il controllo di questa specie, tutelando contemporaneamente l’allevamento, la pastorizia ed i pascoli e conservando, tra l’altro (cosa non secondaria) l’aspetto paesaggistico. E’ doveroso, altresì tutelare appieno quelle categorie di cittadini che producono quotidianamente ricchezza, senza magari chiedere nulla allo Stato. Per quanto riguarda la Lega saremo, sempre, quindi, a fianco di agricoltori, allevatori e cacciatori, valorizzandone le rispettive peculiarità e le naturali esigenze.”

