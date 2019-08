Carta di identità elettronica su appuntamento

A partire da sabato 10 agosto, e per alcuni mesi, il sabato mattina, il servizio di rilascio delle carta di identità elettroniche (CIE) su appuntamento, verrà effettuato esclusivamente allo Sportello al Cittadino Area Nord in Piazza Saragat 1, nel quartiere Corea, e non come abitualmente all’Anagrafe centrale in piazza del Municipio.

Resta invariato l'orario di apertura degli sportelli, ovvero 9 – 13.

I cittadini che hanno già fissato l’appuntamento non perderanno la prenotazione, perché cambia solo la sede dove recarsi, mentre rimangono invariati il giorno e l’orario stabilito.

Per evitare possibili disguidi, un SMS del comune ricorderà l’appuntamento e il cambio di sede.

Quando il servizio tornerà all'Anagrafe centrale la cittadinanza sarà nuovamente avvisata.

Per quanto riguarda invece l’estrazione dei certificati anagrafici e di stato civile, il sabato mattina i cittadini potranno continuare ad utilizzare il totem installato presso il Palazzo Nuovo e provvedere autonomamente come avviene durante la settimana.

A breve un ulteriore totem sarà installato anche nella struttura di piazza Saragat.

