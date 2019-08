Si stava rimuovendo una scultura dell'artista messicano Gustavo Aceves, un imponente cavallo in bronzo, marmo e legno, collocata nella centrale piazza Curtatone e Montanara come tributo a Leonardo da Vinci, ma durante le operazioni hanno ceduto i tiranti e la testa della scultura si è staccata. Un passante è stato letteralmente sfiorato, anche perché l'area non era stata delimitata. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

