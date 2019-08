Ospedale, Consiglio Comunale aperto a Volterra

Ringraziamo il sindaco Giacomo Santi per aver accolto la nostra richiesta di fare un Consiglio Comunale aperto nei prossimi giorni, per mettere al corrente la cittadinanza della situazione che si sta verificando nel nostro Ospedale a seguito del dirottamento delle urgenze ortopediche su Pontedera e per trovare, speriamo, una linea comune di strategia, al fine di poter risolvere la situazione o preparare il campo a fronte di altri eventuali disservizi che si potrebbero verificare in un prossimo futuro. Proprio oggi pomeriggio è arrivata la convocazione, da parte del presidente del consiglio comunale Barbafiera, ai capo gruppo. In quella occasione chiedermo al sindaco di convocare anche gli altri sindaci della val di Cecina per poter realizzare un consiglio comunale aperto di zona, così da avere molta più forza che da soli. Finalmente, almeno dal punto di vista istituzionale, la situazione sembra essere ricondotta a ciò che si dovrebbe naturalmente fare.

Fonte: Roberta Benini Per Volterra

