Forteto, risarcimento potrà andare alle vittime. Rossi: "Il commissario faccia il suo dovere"

Il presidente Enrico Rossi commenta le dichiarazioni odierne contro la Regione di Jacopo Marzetti - commissario governativo della comunità mugellana "Il Forteto" - con un lapidario: "Il commissario faccia il suo dovere così come la Regione Toscana sta facendo il suo". Rende inoltre nota una precisazione dell'Avvocatura regionale che entra nel merito della vicenda in relazione all'entità della richiesta avanzata dalla Regione, richiesta che, si dice, potrebbe creare difficoltà nei risarcimenti alle vittime del Forteto.

Dovrà essere una causa civile, così come disposto dal giudice penale, a quantificare il danno di immagine subito dalla Regione Toscana per la vicenda della comunità di recupero per minori disagiati "Il Forteto", afferma l'Avvocatura. Causa civile - cosa diversa dalla costituzione di parte civile in sede penale - che ancora deve essere avviata. Nel caso sarà il giudice civile a decidere sul risarcimento e sulla sua entità. E come è già successo in passato, quando la Regione è riuscita a farsi riconoscere un risarcimento, niente esclude che la somma in questione possa essere reimpiegata a beneficio delle stesse vittime.

Fonte: Regione Toscana

