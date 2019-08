Guasto idrico a Sesto Fiorentino, Publiacqua: "Evitare sprechi di acqua"

Aggiorniamo i cittadini del Comune di Sesto Fiorentino sul guasto che da questa mattina sta interessando la rete idrica principale dell’Osmannoro che porta l’acqua verso il capoluogo. Le manovre ed i sezionamenti di rete operati dai tecnici hanno consentito il ripristino dell’approvvigionamento in tutta la parte bassa del Comune fin dal primo pomeriggio. In queste ore si sta normalizzando anche la situazione delle zone alte come Querceto, Colonnata e Quinto Alto. Fino al termine della riparazione, però, la quantità di acqua che è possibile immettere sull’acquedotto locale è minore del normale e quindi la situazione viene costantemente monitorata dal nostro personale e soprattutto viene monitorato il livello del serbatoio di Colonnata.

Per ridurre al minimo eventuali ulteriori disagi due autobotti sono state posizionate in Piazza Rapisardi ed in Piazza Biancalani.

Si fa appello alla popolazione perché vengano evitati usi impropri della risorsa, sempre da evitare soprattutto nei mesi estivi, e che in una situazione di fragile equilibrio come quella di queste ore, potrebbero risultare decisivi nel provocare mancanze d’acqua.

Fonte: Publiacqua

