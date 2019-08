Nascondeva in Svizzera 6,4 milioni di euro frutto di speculazioni finanziarie

Nascondeva al Fisco italiano 6,4 milioni di euro, che sono stati sequestrati dalla guardia di finanza. L'uomo, un 65enne di Bolzano, ex bancario che vive tra Roma e Porto Azzurro, speculava su investimenti finanziari e non dichiarava i profitti, che poi finivano nei paradisi fiscali. A scoprire l'evasione è stata la guardia di finanza di Livorno che ha eseguito la misura tra Italia e Svizzera con la collaborazione delle autorità elvetiche. Da quanto si apprende l'uomo per anni avrebbe fornito consulenze a cittadini e investitori non istituzionali a margine del suo lavoro presso la filiale romana di un istituto europeo di private banking accumulando capitali. Le speculazioni finanziarie erano state realizzat in vari paesi tra cui Olanda, Inghilterra, Francia e Lussemburgo

In totale sono stati sequestrati tre appartamenti da circa 600mila euro l'uno, disponibilità finanziarie di 200mila euro e bloccati conti per un totale di 6,4 milioni di euro in Svizzera.

