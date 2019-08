Notte Blu, il sindaco ricorda le disposizioni sul consumo di bevande

In occasione della Notte Blu, che si terrà giovedì 8 agosto, il sindaco Francesco De Pasquale ricorda che dallo scorso 14 luglio nel nostro Comune è in vigore il nuovo Regolamento di Polizia Urbana. L’articolo 26 del testo vieta il consumo di bevande alcoliche o in contenitori di vetro: in particolare, «al fine di garantire la sicurezza dell’abitato, l’incolumità pubblica e l’igiene del suolo, è fatto divieto a chiunque di consumare bevande alcoliche in qualsiasi contenitore ovvero consumare qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro su aree pubbliche o private soggette al pubblico passaggio, escluse le superfici di somministrazione autorizzate». Lo stesso articolo del Regolamento di Polizia Urbana prevede per chiunque violi tali disposizioni una «sanzione amministrativa pecuniaria da 75 a 450 euro».

Il sindaco evidenzia che «questo articolo del Regolamento di Polizia Urbana oltre a normare in modo continuativo le modalità di consumo di bevande sul territorio, superando la necessità di provvedimenti stagionali e puntuali, ha il merito di aver inasprito le sanzioni previste in precedenza dalle cosiddette “ordinanze anti-alcolici”. Tengo a sottolinearlo in questa occasione, in concomitanza con la Notte Blu, invitando tutti i cittadini a godersi la serata in modo responsabile, tutelando la propria dignità, la propria sicurezza e quella degli altri, nel rispetto di persone, luoghi e attività commerciali». Stante il vigente Regolamento di Polizia Urbana il primo cittadino quindi non ha emesso alcuna ordinanza specifica.

Nelle strade incluse nel perimetro della manifestazione saranno istituiti divieti di sosta e di transito, così come previsto dall’ordinanza 69 del 6 agosto 2019 del settore Polizia Municipale, consultabile nella sua versione completa sul sito web del Comune di Carrara, all’indirizzo http://web.comune.carrara.ms.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_3162.html . Si segnala che al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione si adottano i seguenti provvedimenti:

1. Dalle ore 15.30 del giorno 08/08/2019 alle ore 03.00 del giorno 09/08/2019 è istituito un DIVIETO di SOSTA con rimozione per tutti i veicoli in

a) Ruga A. Maggiani, tratto compreso tra Piazza G. Menconi e Via Cap. Fiorillo

b) Via N.Sauro, tratto compreso tra Via G. Garibaldi e Via Cap. Fiorillo

c) Via G. Garibaldi, tratto compreso tra Via Rinchiosa e Piazza G. Menconi (prolungamento Via Fleming)

d) Piazza Nazioni Unite

e) Viale XX Settembre tratto compreso tra Via Lunense e Via Genova

f) Piazza G. Menconi

g) Piazza G. Menconi (prolungamento Via Fleming), tratto compreso tra Via G. Garibaldi e Vicolo San Giuseppe

h) Via Venezia, tratto compreso tra Via Rinchiosa e Piazza Nazioni Unite

i) Via Ingolstadt

j) Piazza Ingolstadt

k) Via Rinchiosa, tratto compreso tra Via F. Cavallotti e Viale Colombo

l) Via Cap. Fiorillo, tratto compreso tra la rotatoria posta all’intersezione con Via W. Muttini e Via G. Garibaldi e tratto compreso tra la rotatoria posta all’intersezione con Via W. Muttini e Via N. Sauro.

m) Via Volpi, tratto compreso da Via Genova e Via Maggiani.

n) Via Genova, tratto compreso tra Via Volpi e Via Rinchiosa

o) Via Maggiani tratto compreso tra Via Lunense e Via Rinchiosa

2. Dalle ore 17.00 del giorno 08/08/2019 alle ore 03.00 del giorno 09/08/2019 è istituito un DIVIETO di TRANSITO per tutti i veicoli in

p) Ruga A. Maggiani, tratto compreso tra Piazza G. Menconi e Via Cap. Fiorillo

q) Via N.Sauro, tratto compreso tra Via G. Garibaldi e Via Cap. Fiorillo

r) Via G. Garibaldi, tratto compreso tra Via Rinchiosa e Piazza G. Menconi (prolungamento Via Fleming)

s) Piazza Nazioni Unite

t) Viale XX Settembre tratto compreso tra Via Lunense e Via Genova

u) Piazza G. Menconi

v) Piazza G. Menconi (prolungamento Via Fleming), tratto compreso tra Via G. Garibaldi e Vicolo San Giuseppe

w) Via Venezia, tratto compreso tra Via Rinchiosa e Piazza Nazioni Unite.

x) Via Ingolstadt

y) Piazza Ingolstadt

z) Via Rinchiosa, tratto compreso tra Via F. Cavallotti e Viale Colombo.

aa) Via Cap. Fiorillo, tratto compreso tra la rotatoria posta all’intersezione con Via W. Muttini e Via G. Garibaldi e tratto compreso tra la rotatoria posta all’intersezione con Via W. Muttini e Via N. Sauro. (sarà garantito il transito all’interno della rotatoria).

bb) Via Volpi, tratto compreso da Via Genova e Via Maggiani.

cc) Via Genova, tratto compreso tra Via Volpi e Via Rinchiosa.

dd) Via Maggiani tratto compreso tra Via Lunense e Via Rinchiosa

L’amministrazione ricorda che essendo giovedì 8 agosto giorno del mercato settimanale, alcune strade resteranno chiuse dalle prime ore del mattino, per tutto l’arco della giornata fino a notte fonda.

Fonte: Comune di Carrara

Tutte le notizie di Carrara