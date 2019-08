PFM, Tiromancino e talent: il programma 2019 di Marenia

Il programma di “Marenia-Non solo mare 2019” si avvicina alla sua settimana centrale ricchissima di appuntamenti. Il palco in piazza Gorgona a Marina è in fase di allestimento per gli appuntamenti clou dal 14 al 19 agosto: sei serate all’insegna della musica e del divertimento, tutte a ingresso gratuito. Mercoledì 14 agosto concerto della storica Premiata Forneria Marconi con “TVB – The Very best”, poi la tappa del fortunato tour estivo dei Tiromancino (lunedì 19). In mezzo, la comicità di Claudio Batta direttamente da “Zelig Circus” (giovedì 15), la terza edizione della festa “Rememories” dedicata agli anni ’90 (venerdì 16), la musica dei Caporali Coraggiosi, unico tributo dedicato al tour “Capitani coraggiosi” di Baglioni e Morandi (sabato 17), e la finalissima di Marenia's Got Talent, il talent che avrà come giudici d’eccezione Amaury Perez, Paolo Conticini e Mariella Nava (domenica 18).

«Considerevole è stata la risposta di pubblico a tutti gli eventi – dice l’assessore al turismo Paolo Pesciatini - con serate di grande prestigio e respiro anche internazionale, che hanno abbracciato tutto il periodo estivo e che erano rivolti a differenti tipologie di pubblico, dalle famiglie ai bambini a giovani. “Marenia” è il risultato di un grandissimo senso di unità organizzativa e di accoglienza per i tanti ospiti del nostro meraviglioso litorale che venendo a passare qui le loro vacanze possono godere, oltre che del nostro mare e delle nostre bellezze ambientali, anche di un programma di altissimo livello e assistere a concerti gratuiti con artisti di fama nazionale e internazionale, distinguendosi per questo ulteriore motivo da altre realtà turistiche. Un ringraziamento particolare a tutte le associazioni, alle imprese e agli enti che hanno dato il proprio contributo e reso possibile realizzare questo articolato cartellone di appuntamenti, sottolineo tutti assolutamente gratuiti, che andrà avanti fino a settembre inoltrato».

La rassegna “Marenia – Non solo Mare” è organizzata e promossa dal Comune di Pisa, con il contributo della Camera di Commercio di Pisa, la collaborazione della Fondazione Teatro Verdi di Pisa (soggetto attuatore), il supporto di Confcommercio, Confesercenti Toscana Nord, Pro Loco Litorale Pisano e la partecipazione di associazione culturale Eliopoli e di Officine Garibaldi. Sponsor unico anche quest’anno è Cetilar.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 14 agosto, ore 21.30

P.F.M. in concerto

La Premiata Forneria Marconi arriva a Marina sulle note della raccolta “TVB – The Very Best”, viaggio nel mondo musicale della storica band. In questo percorso sonoro sono rappresentati tutti gli album di studio: dal primo, “Storia di un minuto”, fino all’ultimo “Emotional Tattoos”. E non mancheranno le canzoni di Fabrizio De André, tra rock e poesia. A cura Fondazione Teatro di Pisa.

Giovedì 15 agosto, ore 21.30

Ferragosto con CLAUDIO BATTA & FRIENDS

Il comico Claudio Batta, famoso per il personaggio calabrese Capocenere, "l'enigmista" di Zelig Circus, divertirà il pubblico per un Ferragosto tutto da ridere! Sarà presente un'area dedicata a food truck. A cura Confcommercio Pisa, CCIAA Pisa, Terre di Pisa.

Venerdì 16 agosto, ore 21.30

REMEMORIES anni '90 – Terza Edizione

Una piazza in festa, una serata di musica, colori e sapori. Il Piazza Gorgona Festival è un revival dei nostalgici anni 80, della dance 90 e delle hits dei 2000. Una manifestazione organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa. Da un’idea di Alessandro Trolese e Marco Cardinotti. A cura Confcommercio Pisa, CCIAA Pisa, Terre di Pisa.

Sabato 17 agosto, ore 21:30

CAPORALI CORAGGIOSI in concerto

L’unico Tributo dedicato a Claudio Baglioni e Gianni Morandi Caporali Coraggiosi è un omaggio al Tour dei “Capitani Coraggiosi” che i due artisti hanno eseguito tra il 2015 e il 2016. “Non cerchiamo l’imitazione o la somiglianza fisica con gli artisti originali, ma solo la corretta esecuzione di ben 30 brani live suonati da musicisti di altissimo livello, a cui si aggiungono Video, Luci e Coreografie per un grande concerto, emozionante e coinvolgente, che ogni volta richiama migliaia di persone” dicono i Caporali Coraggiosi. A cura Fondazione Teatro di Pisa.

Domenica 18 agosto, ore 21.30

Finale Marenia’s Got Talent

Giurati della serata: Amaury Perez, Paolo Conticini, Mariella Nava. Si conclude il percorso del Talent che ha visto partecipare decine di artisti e concorrenti, novità dell'estate 2019. Iniziato lo scorso 22 luglio, è organizzato dalla Fondazione Teatro di Pisa e dal Comune di Pisa in collaborazione con l’agenzia di Spettacolo “Retroscena”, e l’associazione musicale “Il Pentagramma”.

Lunedì 19 agosto, ore 21.30

TIROMANCINO in concerto

Dopo il successo del tour pieno di sold out nei più importanti teatri italiani e l’avvio delle date estive, i Tiromancino con la straordinaria sensibilità artistica di Federico Zampaglione, continuano il loro percorso live per tutta l’estate. Nel concerto in piazza Gorgona, la band è pronta a regalare una serata emozionante , un viaggio tra i più grandi successi del repertorio e sorprese inedite. Si potrà ascoltare anche il singolo, “Vento del sud”, un brano costruito su calde e ritmate atmosfere tropicali, che segna il ritorno dei Tiromancino in Virgin/Universal Music Italia, con la quale in passato hanno realizzato album molto amati come La “Descrizione di un attimo”, “In Continuo Movimento” e “Illusioni Parallele”.

