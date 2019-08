Pisa calcio a 5 Femminile, presentati portieri e staff tecnico

Grandissimo quadruplo colpo del Presidente Lattanzi del Pisa C5 femminile FIGC con l’arrivo dei portieri Emanuela Metani, Chiara Romiti, Viola Di Biagio e il preparatore dei portieri Armando Cotticelli.

Con questi straordinari colpi dell’estate che assicurano una straordinaria qualità alla porta del Pisa, e caso raro di avere una così ampia scelta di portieri di sicuro e noto valore, anche a livello nazionale.

Emanela Metani, nata a Tirana ma da tanti anni ormai in Italia si presenta così :”Ho iniziato a giocare a calcetto all’età di 22 anni, inizialmente come giocatrice di campo e poi come portiere, a livello amatoriale con la squadra del Rosignano dove ho complessivamente giocato 3 anni. Durante un torneo estivo sono stata notata dai dirigenti e allenatore della futsal Florentia che mi hanno portato a giocare nel campionato di serie C, l’anno dopo ho seguito il Mister Vannini nell’esperienza con la futsal riotorto dopodiché siamo tornati entrambi alla futsal Florentia che milita nel campionato di serie A; ogni anno calcistico mi ha dato modo di crescere sia agonisticamente e personalmente e spero di poter trasmettere il più possibile al Pisa quest’anno! Nella vita di tutti i giorni sono una barista, amo il mio lavoro ma ho anche una grande passione anche per la corsa e per la palestra.” Conclude con forza la nuova arrivata.

Chiara Romiti, livornese DOC, grandissimo acquisto della società, con una esperienza alle spalle di livello unico, come la serie A2 con il Pisa si è tolta molte soddisfazioni in carriera ma sente dentro se una fiamma nuova con questa squadra che riparte dalla C con nuovi tecnici e dirigenza, con un settore calcio che fa invidia a molte squadre, soprattutto nella parte organizzativa

“ Vengo da esperienze di calcio a 11 e mi voglio concentrare in questa nuova avventura che sicuramente mi porterà in alto, molte giocatrici le conosco da una vita, così come i dirigenti e cosa stiamo preparando a Pisa sarà una sorpresa per molti e lo spirito nostro vincente sarà determinante” esprime così una entusiasta Chiara Romiti, felice di avere finalmente anche altre compagne portiere da dividere così i carichi di lavoro e preparazione.

Viola di Biagio, esperta e conosciutissima portiere di calcio a 5 affronta questa nuova avventura a Pisa con il sorriso sulla bocca, consapevole che il Mister e il Preparatore hanno un’enorme fiducia in lei per le sua notissime qualità di atleta e personali, non secondarie come la professionalità e volontà di dare sempre il meglio di se stessa in tutti i campi, notissima tatuatrice emerge anche in quel campo.

Chiudiamo ma solo per un fatto di cavalleria, con il famoso Armando Corticelli, noto ex portiere anche di C2 di calcio a 11, dove nel calcio femminile Toscano e Umbro si è fatto un nome come garanzia di serietà e professionalità nel campo della preparatorazione dei portieri , con patentino di allenatore calcio a 5 1 livello FIGC. Sicuramente insieme all’allenatore Paolo Vannini sapranno portare le giocatrici del Pisa C5 femminile molto in alto, la società si affida a loro per la loro esperienza e volontà di emergere.

Il Presidente Lattanzi sta dimostrando di voler costruire una grande squadra determinata a vincere.

Fonte: Pisa Femminile

