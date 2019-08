Pronto Soccorso di Empoli, Barnini e Sostegni: "Ampliamento necessario"

«Un’ottima notizia, che conferma che l’ampliamento del San Giuseppe è fondamentale per permettere di arrivare ad un Pronto soccorso più adeguato alle esigenze dell'utenza del nostro territorio».

Così il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, ed il consigliere regionale Pd Enrico Sostegni, componente della commissione sanità, commentano l’annuncio dell’ampliamento e della redistribuzione degli spazi del Pronto soccorso del San Giuseppe. «Una notizia – spiegano - che arriva come risultato del buon lavoro in atto da parte dell’Azienda, che sta riorganizzando l’intero modello dell’emergenza urgenza. I numeri ci dicono che al Dea del San Giuseppe lo scorso anno gli accessi sono cresciuti più che in ogni altro dell’Azienda Sanitaria, con quasi 69.000 pazienti e un aumento assoluto di oltre tremila pazienti nei confronti del 2017. Dunque l’ampliamento è un passaggio necessario».

«Apprendiamo con soddisfazione anche dell’arrivo di una nuova dottoressa e di un imminente ingresso di un altro medico neolaureato: un impegno, quello dell’assegnazione di quarantasette nuove unità in tutti i Pronto soccorso del territorio dell’Azienda Usl Toscana Centro, che la Regione Toscana ha individuato come prioritario e che auspichiamo possa completarsi in tempi rapidi», concludono Barnini e Sostegni.

Fonte: Consiglio Regionale della Toscana - Ufficio Stampa