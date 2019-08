Sono stati rinnovati gli organismi dirigenti del Partito Democratico di Monsummano Terme. Il nuovo Segretario dell’Unione comunale è Barbara Dalla Salda, che succede a Libero Roviezzo dopo la nomina in giunta.

Dalla Salda è stata assessore dal 2009 al 2015 e adesso guiderà il partito in modo unitario, forte di un’elezione avvenuta all’unanimità. Sono stati eletti, inoltre, il presidente dell’Assemblea comunale, Enrico Bardelli, e la nuova tesoriera Maila Bettaccini, anch’essa scelta in modo unanime.

La fase di transizione è stata guidata dal Segretario provinciale Pier Luigi Galligani attraverso una fase di consultazioni con tutti i componenti dell'Assemblea locale. Galligani ha espresso soddisfazione per l’esito del confronto: “È stato importantissimo che il partito di Monsummano abbia trovato l’unità attorno al nome di Dalla Salda. Le rinnovo piena fiducia e un grande in bocca al lupo per l’impegno che dovrà portare avanti, a cominciare da quello per il tesseramento degli iscritti”.

Dalla Salda ha sottolineato la lunga attività all’interno del partito, che la vede protagonista anche nella direzione provinciale e nell’assemblea regionale dei Democratici: “Ho creduto nel PD fin dalla sua fondazione: siamo la forza della scuola, del lavoro e dell’ambiente, l’unica alternativa a governo Lega-M5S. Intendo proseguire un percorso ispirato ai principi del riformismo, della difesa dei più deboli e dall’indiscusso sostegno all'amministrazione comunale da poco insediata", ha concluso.

Fonte: PD Monsummano Terme

