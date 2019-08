Sicurezza sul lavoro: a Empoli al via l’iscrizione al corso obbligatorio per le aziende della meccanica

In un momento in cui l'attenzione dell'opinione pubblica è stata purtroppo richiamata sul tema da alcuni gravissimi infortuni sul lavoro, CNA Empolese Valdelsa apre le adesioni al corso di aggiornamento per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione delle imprese della metalmeccanica (RSPP). Un corso obbligatorio per legge, ma totalmente gratuito grazie al contributo della Regione Toscana.

Il corso (14 ore) è realizzato a Empoli da Safe - Polo regionale per la formazione sulla sicurezza, in collaborazione con i Servizi Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle Aziende USL toscane e CPRA - Comitato Paritetico Regionale per l’Artigianato.

Destinatari sono tutti i titolari che svolgono la funzione di RSPP operanti nelle imprese a rischio alto del comparto metalmeccanica. Si tratta di 840 aziende tra Capraia e Limite (24), Castelfiorentino (99), Cerreto Guidi (47), Certaldo (119), Empoli (219), Fucecchio (69), Gambassi Terme (31), Montaione (6), Montelupo Fiorentino (70), Montespertoli (90) e Vinci (66).

Ci si iscrive sul sito di CNA Firenze (www.firenze.cna.it). Il corso parte ad ottobre, ma l’associazione consiglia agli interessati di procedere velocemente all’iscrizione vista la gratuità dell’iniziativa.

Fonte: CNA Firenze

