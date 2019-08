Temporali, allerta meteo gialla nel nord-ovest della Toscana

Nel nord e sulla costa toscana è prevista un'allerta meteo di colore giallo per temporali e rischio idrogeologico. A essere interessate sono la Versilia, la costa livornese, la Lunigiana, una parte del Valdarno Inferiore e la Garfagnana. L'allerta è prevista per la giornata di domani, giovedì 8 agosto.

Fenomeni previsti

una perturbazione atlantica tende a interessare il nord Italia e marginalmente la Toscana, dova dalla sera di oggi, mercoledì, è atteso un aumento della instabilità.

PIOGGIA: dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì, possibilità di locali precipitazioni a carattere di rovescio o temporale sulle zone di nord-ovest (in particolare sulla Lunigiana). Durante la notte e nelle prime ore del mattino di domani, giovedì, locali temporali potranno interessare anche le zone costiere centro-settentrionali e le aree limitrofe. Nel pomeriggio miglioramento sulla costa, fenomeni sparsi sulle zone interne, in particolare sull'Appennino e sull'Amiata.

Cumulati massimi localmente elevati sul nord-ovest e sulla costa.

TEMPORALI: dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì, possibilità di isolati temporali sulle zone nord-occidentali. Nella notte e nelle prime ore del mattino di domani, giovedì, temporali localmente di forte intensità saranno possibili anche sul litorale centro-settentrionale e zone limitrofe. Nel pomeriggio isolati rovesci temporaleschi potranno interessare le zone interne e in particolare l'Appennino e la zona del Monte Amiata.

Descrizione degli scenari previsti

IDROGEOLOGICO

IDRAULICO RETICOLO MINORE

Criticità Giallo: Possibilità di innesco di frane superficiali/colate rapide di detriti o fango in bacini di dimensioni limitate e ruscellamenti superficiali anche con trasporto di materiale con conseguenti possibili danni localizzati alle infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali esposti; possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, ecc); possibile scorrimento superficiale delle acque nelle strade con fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane e con possibile tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse, dei locali interrati e di quelli posti a pian terreno lungo le vie potenzialmente interessate da deflussi idrici; possibili temporanee interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in prossimità di impluvi, canali, zone depresse (sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, etc.) e a valle di porzioni di versante interessate da fenomeni franosi; possibili limitati danni alle opere idraulichee di difesa delle sponde, alle attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti civili e industriali in alveo; possibili criticità connesse a localizzate cadute massi.

TEMPORALI FORTI

Criticità Giallo: In uno scenario caratterizzato da elevata incertezza previsionale, saranno possibili fenomeni intensi occasionalmente pericolosi per l'incolumità delle persone e in grado di causare disagi e danni a carattere locale.

Saranno possibili gli effetti riconducibili al rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore, che potrebbero verificarsi in maniera repentina ed improvvisa.

A causa delle violente raffiche di vento, saranno possibili ulteriori effetti tra cui ad esempio, rottura di rami e/o caduta di alberi, caduta di tegole, danni alle strutture provvisorie e/o agli edifici, abbattimento di pali, segnaletica e impalcature, trasporto di materiale, disagi e/o interruzione della viabilità e danneggiamenti alle reti di distribuzione di servizi (tra cui telefonia ed elettricità) con conseguenti interruzioni.

Nel caso in cui si verifichino grandinate saranno inoltre possibili danni alle colture agricole, alle coperture degli edifici e agli automezzi.

Infine a causa delle fulminazioni saranno possibili danneggiamenti agli edifici, alberi e alle reti di distribuzione di servizi (tra cui telefonia ed elettricità) e eventualmente l'innesco di incendi in aree boschive.

