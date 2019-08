Violenza sessuale a Livorno: 31enne aggredisce 22enne, arrestato

Un 31enne di Livorno è stato arrestato dopo una violenza sessuale su una 22enne. I due avevano trascorso una serata assieme ad altri amici in uno stabilimento balneare di Livorno. Hanno fatto un bagno notturno e sono rimasti soli, allorché il 31enne ha aggredito la ragazza. Si parla di un primo raptus e di una aggressione a sfondo sessuale, sul caso stanno indagando i carabinieri. I militari sono intervenuti dopo che gli amici della ragazza hanno dato l'allarme. Il fatto è avvenuto alle 5 di oggi, giovedì 8 agosto; il 31enne è già noto alle forze dell'ordine per condotta violenta. Attualmente si trova ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

