Al bar prende a calci e pugni la moglie davanti i figli minorenni, poi si scaglia contro i carabinieri

Ha aggredito la moglie con calci e pugni davanti ai figli minori di 12 anni, mentre era al circolo di Sant’Andrea a Fontanella, poi all'arrivo dei carabinieri si è scagliato contro di loro. Per questo motivo la notte scorsa i carabinieri di Castelfiorentino hanno arrestato L.G.C.V., 46enne ecuadoregno, irregolare sul territorio nazionale, per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e maltrattamenti in famiglia.

Alle ore 01 circa un uomo ha chiamato il 112 riferendo che vi era in atto una lite tra due soggetti. I militari, giunti sul posto, hanno trovato la donna, visibilmente scossa, che ha raccontato di essere stata picchiata.

L’uomo, invece, visibilmente ubriaco, alla richiesta dei documenti da parte dei militari, ha dato in escandescenze cominciando a lanciare sedie e tavoli all’indirizzo dei militari e spaccando anche diverse bottiglie in vetro. Con l’arrivo di un’altra pattuglia in rinforzo, i carabinieri hanno quindi bloccato l’uomo e lo hanno arrestato. La donna poi ha riferito continue vessazioni e violenze subite nel corso degli anni dal proprio marito che, questa mattina, sarà giudicato per direttissima presso il Tribunale di Firenze.

