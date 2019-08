Allestita la rotatoria tra Via Bisarnella e Viale Francesco Petrarca

Sono stati completati i lavori di allestimento della rotatoria all’incrocio tra Via Bisarnella e Viale Francesco Petrarca, adottata dalla ditta Moviter Srl di Empoli.

Siamo all’ingresso principale della zona sportiva di Empoli e all’interno dell’isola centrale è stata posizionata una nuova scultura che richiama alla mente i cinque anelli dei giochi olimpici, omaggiando lo sport in tutte le sue forme.

DESCRIZIONE DELLA SCULTURA - Un elemento scultoreo realizzato in acciaio Corten, composto da due strutture: una formata da cinque dischi e l’altra da cinque anelli, concatenati tra loro, che ricordano i cinque cerchi dei giochi olimpici.

La struttura formata dai cinque dischi svolgerà la funzione di diffusore della luce proiettata dalle barre led flessibili inserite all’interno degli anelli contrapposti, formando così un gioco di luci ed ombre estremamente suggestivo e unico.. la scultura è ancorata ad un ulteriore disco realizzato in lamiera di acciaio sempre Corten, collocato al centro del padiglione inclinato, saldamente bloccato alla pavimentazione.

TI SEI MAI CHIESTO CHE COSA E’ L’ACCIAIO CORTEN?

E’ una Lega speciale altoresistenziale ed autopassivante contenente rame, cromo e fosforo, che, possiede notevoli prestazioni di resistenza alla corrosione. Caratteristica propria del Corten è la naturale ossidazione a contatto con l’aria, che invece di continuare sino a corrodere il materiale, si arresta formando una patina protettiva che non si modifica nel tempo, rimanendo inalterata per decenni. Le sue proprietà consentono l’utilizzo ed il largo impiego in applicazioni industriali come impalcature di ponti, guardrails, containers, in agricoltura come i paletti per i vitigni e nell’ambito serramentistico.

I VANTAGGI DEL CORTEN - Altissima resistenza strutturale, assoluta indeformabilità nel tempo, alto valore estetico per l’unicità ed esclusività del prodotto, dieci volte più resistente alla corrosione rispetto agli acciai normali, anche per impieghi in situazioni critiche, assoluta certezza di lunga durata, materiale naturale, intrinsecamente ecologico, riciclabile al 100% e illimitatamente.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

