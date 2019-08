Asia Pantosti di Livorno è Miss Eleganza Toscana 2019

Secondo titolo satellite regionale per la Toscana e Castelnuovo elegge Asia Pantosti di Livorno come Miss Eleganza Toscana 2019. Vittoria al fotofinish per la bella concorrente labronica su Chiara Gorgeri seconda classificata. Asia Pantosti si è aggiudicata la fascia di Miss Eleganza Toscana 2019 che le permetterà di partecipare, oltre alla finale di Miss Toscana in programma giovedì 22 agosto per la 38esima volta a Casciana Terme, anche alle prefinali nazionali in programma dal 26 al 29 agosto a Mestre. La manifestazione diventata da diversi anni un appuntamento fisso nel cartellone degli eventi proposti dall'Amministrazione Comunale, con la collaborazione della Polisportiva Virtus capitanata da Alessio Bocci, anche in questa edizione ha riscontrato una grande partecipazione di pubblico. Lavoro non facile per la giuria della serata che era presieduta dal signor Enrico Bastieri e come segretario dalla signora Ughetta Frasconi, nel dover scegliere tra il nutrito e qualificato gruppo delle finaliste regionali la nuova Miss Eleganza 2019, e al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:

1^ Classificata - Miss Eleganza Toscana 20199 - ASIA PANTOSTI - di Livorno -

18 anni - studentessa - H. 1,78 - capelli biondi - occhi verdi - del segno

del Toro.

2^ Classificata - Miss Seconda Classificata - CHIARA GORGERI - di S. Croce

sull'Arno (PI) - 19 anni - studentessa - H. 1,74 - capelli castano-chiaro -

occhi azzurri - del segno del Leone.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - FRANCESCA FABBIANI - di Vicchio

(FI) - 23 anni - educatrice - H. 1,74 - capelli castani - occhi marroni -

del segno del Leone.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - JESSICA DUECENTO - di Prato -

21 anni - studentessa - H. 1,71 - capelli castani - occhi castani - del

segno del Toro.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - GIULIA DAL CANTO - di Ponsacco

(PI) - 21 anni - studentessa - H. 1,80 - capelli castani - occhi castani -

del segno dei Gemelli.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - ALICE GUIDI - di Montignoso (MS)

- 19 anni - studentessa - H.1,74 - capelli castani - occhi marroni - del

segno della Bilancia.

Miss Eleganza Toscana è stata premiata dal dott. Alberto Ferrini sindaco di Castelnuovo Val di Cecina ed ha ricevuto dal signor Giorgi Simone della gioielleria Giorgi di Marina di Cecina il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna.

Molto gradite dal pubblico presente le esibizioni dei ballerini della scuola di danza di Sara Di Vaira, che è stata premiata dall'Amministrazione Comunale e dalla Polisportiva Virtus quale vincitrice dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle programma andato in onda su Rai Uno, ospite della serata Sofia Penco di Bibbona Miss Toscana 2018.

Durante la serata è intervenuto anche l'avvocato Silvia Bartolini presidente del Codacons Toscana che ha promosso lo sportello Anti-Stalking per tutte le persone che perseguono atti persecutori. La serata è stata brillantemente condotta da Raffaello Zanieri, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate da Paolo e Patrizia Antilli e Luana Compagnucci di Ar Stilisti per Capelli con il salone a Castelfiorentino. L'organizzazione della serata e' stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria, con la preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari, Alessio Stefanelli e di Alessio Bocci per la Polisportiva Virtus.

Il Prossimo appuntamento con le finali dei titoli satellite per la Toscana è in programma per stasera giovedì' 8 agosto in piazza della Repubblica a Poppi (AR) dove verrà eletta Miss Miluna Toscana 2019.

Tutte le notizie di Castelnuovo Val di Cecina