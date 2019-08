In auto cocaina e 600 euro in contanti: arrestato 40enne. Altri due arresti per spaccio nel Fiorentino

È stato fermato per un controllo in auto, a bordo aveva quasi un etto di cocaina, nascosta nel vano portaoggetti, e di 635 euro in contanti. È accaduto a Firenzuola. L'uomo, un 40enne di Bologna, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Sempre nel Fiorentino i carabinieri hanno arrestato altre due persone per il solito reato: a Firenze i carabinieri hanno arrestato per spaccio un 39enne, originario del Senegal, che aveva con sé 10 grammi di hashish in piazza della Stazione, a Scandicci, invece, è stato arrestato un 22enne della Nigeria nei pressi di una fermata della tramvia con 2 grammi di eroina.

