Cade e sbatte la testa, bambino di 9 anni in codice rosso al Meyer

È in gravi condizioni un bambino di nove anni caduto in Versilia. Il piccolo si trovava in un parco giochi in via Comparini a Viareggio, stava correndo quando è caduto a terra e ha sbattuto la testa. Ha riportato un trauma cranico per il quale è stato necessario il trasferimento con l'elisoccorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. I sanitari del 188 sono arrivati sul posto con l'urgenza massima, il codice era rosso. Il bambino stava partecipando a un campo estivo al parco La Tinaia. Da un primo accertamento sembra che il piccolo indossasse delle ciabattine e sia inciampato battendo la testa.

