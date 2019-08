Bimbo morto in piscina, tre persone indagate

Per la morte del bambino di dieci anni che ha avvertito un malore dopo un tuffo in piscina, e poi deceduto a Villafranca in Lunigiana, la Procura di Massa Carrara cerca i responsabili e ha iscritto tre nomi nel registro degli indagati, con l’accusa omicidio colposo.

Risultano indagati due rappresentanti legali della società romana che gestisce le piscine di Villasport e il responsabile dell'impianto tecnico. Le indagini proseguono e tutti i bambini che domenica erano in piscina con il piccolo Ibrahim, sono stati sentiti. Oggi sarà dato l’incarico per eseguire l'autopsia. Nessuna pista sarà tralasciata, nemmeno quella di un gioco tra ragazzi finito male.

