Calci e pugni a un 57enne, arrestati due trentenni a Bibbiena

Un 32enne e un 37enne sono stati arrestati dopo aver colpito ripetutamente con calci e pugni un 57enne. Il fatto è avvenuto a Bibbiena in un locale di via Umbro Casentinese nella serata di lunedì 5 agosto. I due, entrambi siciliani, per futili motivi hanno aggredito il 57enne, di origini senegalesi, e hanno continuato anche quando è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. La vittima è stata portata in ospedale a Arezzo e dimessa con dieci giorni di prognosi. I due trentenni invece hanno opposto resistenza ai militari, che però sono riusciti in seguito a bloccarli e arrestarli.

Tutte le notizie di Bibbiena