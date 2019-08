Calici di Stelle a Vinci, una serata tra vino e astronomia

Un’edizione “stellare” di Calici di Stelle quella 2019 a Vinci. A partire dalle ore 19 di Sabato 10 Agosto, lungo le vie e le piazze del borgo medievale che sono state i primi luoghi dove il fanciullo Leonardo dava libero sfogo alla sua infinita curiosità, i vini di ben 18 vignaioli vinciani saranno disponibili per i palati degli appassionati e di tutti quelli che vorranno intraprendere un fantastico viaggio. Un viaggio enologico che passa dai bianchi leggeri e frizzanti, a quelli fermi e corposi, dai rossi beverini del nostro antico “uso”, al Chianti della tradizione, ai rossi più struturati stile “SuperTuscan”, per finire ai passiti e i vinsanti da dessert e meditazione. Per ognuno di essi più abbinamenti possibili grazie alla disponibilità di ben 11 offerte gastronomiche diverse di altissima qualità, con proposte che vanno dalla pappa al pomodoro ai salumi, dai formaggi alle preparazioni più elaborate, concludendo con i biscotti ed i dolci. Ma Calici di Stelle a Vinci non è solo enogastronomia: è anche Museo leonardiano e Ideale (aperti gratuitamente), Arte (foto e disegni), Musica (tre aree musicali dislocate lungo il percorso) e Scienza, grazie all’osservazione di stelle e pianeti resa possibile dalla ormai tradizionale presenza del Gruppo Astrofli di Montelupo F.no. Insomma, una serata per tut, intrigante e divertente, con tutti gli ingredienti per essere ricordata. E per finire assieme al carnet degustazioni, 10 € per 8 degustazioni, un prezioso calice dedicato al 5° Centenario di Leonardo.

Fonte: Ufficio stampa

