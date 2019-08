Carta di identità, le modalità per il rinnovo

Carta di identità, per quanti hanno esigenza di rinnovare il documento si ricorda che esistono due differenti formati: la carta di identità elettronica (CIE), che è quella utilizzata di norma, e la carta di identità in formato cartaceo, che viene rilasciata solo in casi eccezionali.

Le modalità per il rinnovo seguono due percorsi diversi. Nel primo caso, ovvero la carta di identità elettronica, è necessario prendere un appuntamento contattando l’Ufficio Demografico (0571.686360), e poi presentarsi il giorno e all’orario prestabilito per formalizzare la richiesta. Al momento della richiesta, dopo aver pagato i diritti di segreteria (22 euro) sarà rilasciato un foglio sostitutivo temporaneo, che ha lo stesso valore del documento di riconoscimento, ma non è valido per i viaggi all’estero. La Carta di identità elettronica (CIE) sarà inviata direttamente a casa entro sei giorni lavorativi.

In alternativa alla Carta di identità elettronica, e solo per i casi urgenti di espatrio debitamente documentati, è possibile presentarsi allo sportello dell’ufficio demografico (il mese di agosto dal martedì al sabato ore 9.00-13.00) per il rilascio della carta di identità in formato cartaceo. La carta di identità in formato cartaceo sarà rilasciata subito, presentando allo sportello due foto tessera e il vecchio documento scaduto (oppure, in caso di smarrimento o furto, la relativa denuncia) oltre a 5,25 euro per diritti di segreteria.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

