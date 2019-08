Crollo in una casa di Livorno. In Borgo San Jacopo nella serata di oggi, giovedì 8 agosto, sono intervenuti i vigili del fuoco livornesi a seguito della caduta di un soffitto e di una parete di un locale adibito a camera da letto al piano primo di una palazzina e due piani fuori terra. Il crollo si è verificato durante dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento. Non ci sono persone coinvolte. Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza degli ambienti.

Tutte le notizie di Livorno