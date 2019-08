Dalle colline del Chianti alla savana: famiglia di Montespertoli apre un'agenzia di safari

Abituati a guardare i profili sinuosi delle colline del Chianti si sono innamorati delle suggestioni selvagge della savana. È iniziata quasi per caso l'avventura imprenditoriale dei montespertolesi Stefano Paesano, 55 anni, maresciallo dei carabinieri di Firenze in pensione, e dei figli Andrea e Massimiliano, rispettivamente 27 e 30 anni. Un safari lo scorso febbraio nell'Africa selvaggia, in Tanzania, alla ricerca di un'avventura fuori dai canoni del turismo 'tradizionale'.

Quella terra, però, gli è rimasta nel cuore, tanto da voler stabilire un legame: è nata così la 'Paeshana Adventure Safaris', un'agenzia che organizza safari in Africa, in tutta la Tanzania e anche nell'isola di Zanzibar. A fare da anello di collegamento è stato un ragazzo del luogo, Nicolao Andrea, 38 anni, che da oltre venti fa la guida. Tra Nicolao e i tre montespertolesi è nato un rapporto speciale e dopo qualche chiacchierata Nicolao ha espresso il sogno di aprire una agenzia di safari che offrisse esperienze di viaggio straordinarie per vivere a pieno il suo paese: da qui è nata la 'Paeshana Adventure Safaris'. E il nome 'Paeshana' è proprio l'unione del cognome Paesano con quello della loro guida, un legame a distanza che lega Montespertoli alla Tanzania grazie all'amore per l'Africa.

"Abbiamo fatto questo viaggio un po' per caso, un po' per curiosità, - spiega Andrea Paesano - ma immediatamente ci siamo innamorati di questo paese: la natura, gli animali, ma anche le persone, le tradizioni e la spettacolare atmosfera in cui ci siamo immersi ci ha fatto pensare di legarci a questa terra. Il nostro non è stato un comune viaggio di turismo, ma un'esperienza unica e alternativa, che ci ha permesso di immergerci nella bellezza selvaggia dell'Africa".

Il progetto è nato appena un mese fa, ma già ci sono i primi clienti. Da poco è stato lanciato online il sito www.paeshanasafaris.com in cui è possibile trovare tutte le informazioni sull'attività svolta e a breve sarà operativa una pagina facebook con numerose foto e video dove chiunque potrà vedere le immagini esclusive dei viaggi. La 'base operativa' dell'agenzia è ad Arusha, in Tanzania. L'agenzia propone vari pacchetti di viaggio per tutte le esigenze, ma l'obiettivo principale è quello di dare la possibilità di immergersi nella natura africana, assistere ai passi felpati dei predatori a caccia e ascoltare i ruggiti dei leoni, ma anche nelle sue tradizioni, alla scoperta degli stili di vita delle tribù locali e nelle atmosfere magiche della loro vita quotidiana: un viaggio nelle origini dell'umanità e del suo lato selvaggio.

Giovanni Mennillo

