Diciannovenne denuncia di essere stata violentata in centro a Pisa: fermato 32enne

Una 19enne ha denunciato di essere stata violentata da un uomo di 32 anni, di origine magrebina, nella notte tra martedì e mercoledì a Pisa. L'uomo è stato sottoposto a fermo da parte della polizia con l'accusa di violenza sessuale. Da quanto si apprende i due si sarebbero conosciuti la sera stessa nei pressi dei locali del centro storico, poi lui avrebbe abusato di lei in un luogo appartato. Al momento dagli ambienti investigativi non emergono dettagli, né certezze, ma sarebbero stati trovati riscontri al racconto della giovane. Questa, dopo i fatti, è stata soccorsa da una volante a cui ha immediatamente riferito della violenza subita e indicato la via di fuga dell'aggressore.

