Due arresti per spaccio in zona stazione a Pisa

La Polizia Municipal di Pisa, nucleo Antidegrado, ha provveduto nei giorni scorsi a due arresti per spaccio di droga, in zona Stazione. In un caso si è svolto il processo per direttissima con il patteggiamento a otto mesi di reclusione e al pagamento di 1.000 euro di sanzione. Il giovane, cittadino straniero, era stato arrestato in flagranza di reato, trovato in possesso di 23 grammi di droghe con buste già confezionate per la vendita. Nell’altro caso nei prossimi giorni sarà celebrato il processo relativo.

Fonte: Comune di Pisa - ufficio stampa

