Ex scuola di Ponzano diventa Centro per l'Emergenza Abitativa

La Giunta Comunale ha approvato il Protocollo di intesa, espressione congiunta da parte del Comune di Empoli, Unione dei Comuni e Publicasa S.p.A. per realizzare un Centro per l'Emergenza Abitativa presso l'immobile denominato “Ex scuola di Ponzano”.

Saranno necessari alcuni lavori di ristrutturazione che potranno essere eseguiti, vista la funzione a cui l'immobile è destinato, a cura e spese dell'Unione dei Comuni. I costi di ristrutturazione del Centro di emergenza abitativa in carico all'Unione dei Comuni risultano pari a 40mila euro, quali oneri per la progettazione, finanziamento delle opere e realizzazione della gara oltre oneri fiscali.

Il Comune di Empoli si è impegnato a concedere in uso a titolo gratuito all'Unione dei Comuni l'immobile per essere adibito a sede del “Progetto Centro per l'Emergenza Abitativa”, una volta approvato il progetto di ristrutturazione.

Il rapporto di comodato gratuito durerà fino al 28/03/2022 e sarà rinnovabile.

